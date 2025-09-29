Бех-Романчук впервые рассказала о допинге в организме: "Я чувствовала ужасную боль"

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впервые прокомментировала ситуацию с допингом, из-за которого получила четырехлетнюю дисквалификацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Маши Ефросининой.
Спортсменка объяснила, что запрещенное вещество - тестостерон - попало в ее организм из-за лечения гормональных нарушений, связанных с синдромом поликистозных яичников, а также из-за биологически активных добавок и стресса.
"В 2020 году мне поставили диагноз - синдром поликистозных яичников", - рассказала спортсменка.
По ее словам, нарушение гормонального фона усложнило возможность забеременеть, и лечение должно было проходить максимально осторожно, чтобы не нарушить допинг-тесты.
"Мы начинаем лечение БАДами. На протяжении всех этих лет я специально обследовалась у одного врача. Она знала, какие лекарства можно назначать, а какие категорически запрещены", - добавила Бех-Романчук.
Легкоатлетка объяснила, что положительный допинг-тест стал следствием естественного повышения тестостерона, обусловленного болезнью, стрессом и приемом добавок.
"Меня обвиняли в приеме тестостерона. Но мой диагноз предполагает высокий уровень этого вещества. Мое лечение было направлено на нормализацию гормонов, чтобы восстановить овуляцию и возможность забеременеть", - заявила спортсменка.
Независимые эксперты подтвердили, что повышенный уровень тестостерона вызвали биологически активные добавки и индивидуальная реакция организма.
Марина также рассказала о тяжелых последствиях лечения и аллергических реакциях на антибиотики.
"Все наслоилось: лечение, болезнь, аллергия. Я лежала и думала, когда это все закончится", - призналась спортсменка.
Ряд проблем со здоровьем подорвал иммунитет и довел до эмоционального срыва.
Бех-Романчук обратилась к спортивному психологу и психиатру, прошла курс антидепрессантов, что помогло ей восстановить силы и психологическую стабильность.
В середине сентября 2025 года Марина объявила о беременности. Вместе с мужем, двукратным призером Олимпиады Михаилом Романчуком, они впервые станут родителями.
"Антидепрессанты и помощь врачей дали мне шанс вернуться к нормальной жизни", - подытожила спортсменка.
