Окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС
Російські окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища Запорізької атомної електростанції (АЕС).
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова.
За його словами, російські військові на ЗАЕС вдаються до нових методів терору.
"Вчора - 17 липня - вони захопили і відвезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігоря Квашніна. На даний момент його місцезнаходження неможливо встановити", - зазначив він.
Орлов підкреслив, що ця служба відповідає за безпеку навколишнього середовища АЕС, тобто за відсутність забруднення будь-якими речовинами, включаючи радіоактивні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові перетворили ЗАЕС на військову базу, розмістивши на її території танки, бронетранспортери, а також системи залпового вогню "Град" і "Смерч".
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