ОБСЄ очікує майже 800 спостерігачів на виборах

Спостерігачів запропонували близько 38 країн з 56 країн-членів ОБСЄ

Представники місії Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ очікують, що за процесом виборів президента України у 2019 році будуть спостерігати 775 спостерігачів. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив спікер БДІПЛ Томас Рімер.

Зокрема, бюро подало 684 імен короткотермінових спостерігачів.

"БДІПЛ подано 684 імен як короткотермінових спостерігачів, і вже має 90 довгострокових спостерігачів, які працюють з місією, тому їх буде близько 775", - зазначив Рімер.

Він також нагадав, що у п’ятницю, 15 березня, місія БДІПЛ ОБСЄ направила листа до ЦВК з переліком імен спостерігачів місії, які запропоновані для акредитації в Україні іншими країнами-членами ОБСЄ.

"У поданому списку (від 15 березня, - ред.) було 684 імені. БДІПЛ направив до Центральної виборчої комісії України для акредитації перелік імен усіх спостерігачів, запропонованих іншими країнами ОБСЄ", - повідомив спікер.

За його словами, спостерігачів запропонували близько 38 країн з 57 країн-членів ОБСЄ.

"38 з інших 56 держав-учасниць ОБСЄ запропонували спостерігачів... Російська Федерація запропонувала 24 спостерігача, тому їхні імена знаходяться у списку, який був поданий до Центральної виборчої комісії для акредитації", - додав Рімер.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Павло Клімкін заявив, що спостерігачі від РФ, які є у запропонованому БДІПЛ ОБСЄ списку, не будуть зареєстровані на виборах президента України.

Як писало РБК-Україна раніше, Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ включило 24 росіян до складу місії короткострокових спостерігачів на виборах.

Додамо також, ЦВК видалила з переліку виборчих дільниць за кордоном ті, які розташовувалися у РФ. Згідно з рекомендаціями Центрвиборчкому, виборці, які перебувають на консульському обліку на території РФ, зможуть проголосувати в Тбілісі, Астані, Гельсінкі або ж в Україні.