BBC написало о "мобилизации 21-летнего украинца с астмой": в ОК "Запад" отреагировали

Как отметили в ОК "Запад", публикация BBC вызвала очередную волну хейта против системы мобилизации в Украине и территориальных центров комплектования.

Военные уточнили, что Захаревич был мобилизован в соответствии с законодательством.

По данным Оперативного командования, он специально не обновил свои военно-учетные данные, что свидетельствует о "намерениях с его стороны по уклонению от явки в ТЦК".

При этом военные обратили внимание, что журналисты написали об астме у 21-летнего парня.

"Согласно справке ВВК Верховинского РТЦК и СП Анатолий Захаревич признан пригодным к прохождению военной службы, а сам диагноз, распространенный в сообщении BBC News Ukrainian не соответствует действительности", - подчеркнули в ОК.

Сейчас, как утверждают военные, парень находится в учебном центре и жалоб на состояние здоровья у него нет.

Также в Оперативном командовании отметили, что против Захаревича начато досудебное расследование. Парня подозревают в том, что ссылаясь на собственные религиозные убеждения, он "не выполняет обязанности воинской службы, чем уклоняется несения военной службы без уважительных причин".

В то же время издание BBC News Ukrainian военные призвали к объективности в такой чувствительной теме, как мобилизация.