UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

BBC написало про "мобілізацію 21-річного українця з астмою": в ОК "Захід" відреагували

Ілюстративне фото: в Україні виник новий скандал із ТЦК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Видання ВВС написало, що 21-річного Анатолія Захаревича, у якого нібито астма, мобілізували наприкінці травня. Інформація про його діагноз не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Захід" у Facebook.

Як зазначили в ОК "Захід", публікація ВВС викликала чергову хвилю хейту проти системи мобілізації в Україні та територіальних центрів комплектування.

Військові уточнили, що Захаревича було мобілізовано відповідно до законодавства.

За даними Оперативного командування, він умисно не оновив свої військово-облікові дані, що свідчить про "наміри з його боку щодо ухилення від явки до ТЦК".

При цьому військові звернули увагу на те, що журналісти написали про астму у 21-річного хлопця.

"Згідно з довідкою ВЛК Верховинського РТЦК і СП Анатолія Захаревича визнано придатним до проходження військової служби, а сам діагноз, поширений у повідомленні BBC News Ukrainian, не відповідає дійсності", - підкреслили в ОК.

Наразі, як стверджують військові, хлопець перебуває у навчальному центрі та скарг на стан здоров'я у нього немає.

Також в Оперативному командуванні наголосили, що проти Захаревича розпочато досудове розслідування. Хлопця підозрюють у тому, що, посилаючись на власні релігійні переконання, він "не виконує обов'язки військової служби, чим ухиляється несення військової служби без поважних причин".

Водночас, видання BBC News Ukrainian військові закликали до об'єктивності в такій чутливій темі, як мобілізація.

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, в Україні на тлі мобілізації вже неодноразово виникали скандали із співробітниками ТЦК.

Зокрема, у червні під будівлею ТЦК в Одесі медики влаштували акцію протесту. За їхньою версією, співробітники військкомату затримали бригаду швидкої допомоги, яка прибула на виклик.

Цю інформацію спростовували у ТЦК. За версією військкомату, люди у медичній формі намагалися допомогти чоловікові, якого раніше затримали, ухилитися від мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКМобілізація в Україні