BBC написало про "мобілізацію 21-річного українця з астмою": в ОК "Захід" відреагували

Як зазначили в ОК "Захід", публікація ВВС викликала чергову хвилю хейту проти системи мобілізації в Україні та територіальних центрів комплектування.

Військові уточнили, що Захаревича було мобілізовано відповідно до законодавства.

За даними Оперативного командування, він умисно не оновив свої військово-облікові дані, що свідчить про "наміри з його боку щодо ухилення від явки до ТЦК".

При цьому військові звернули увагу на те, що журналісти написали про астму у 21-річного хлопця.

"Згідно з довідкою ВЛК Верховинського РТЦК і СП Анатолія Захаревича визнано придатним до проходження військової служби, а сам діагноз, поширений у повідомленні BBC News Ukrainian, не відповідає дійсності", - підкреслили в ОК.

Наразі, як стверджують військові, хлопець перебуває у навчальному центрі та скарг на стан здоров'я у нього немає.

Також в Оперативному командуванні наголосили, що проти Захаревича розпочато досудове розслідування. Хлопця підозрюють у тому, що, посилаючись на власні релігійні переконання, він "не виконує обов'язки військової служби, чим ухиляється несення військової служби без поважних причин".

Водночас, видання BBC News Ukrainian військові закликали до об'єктивності в такій чутливій темі, як мобілізація.