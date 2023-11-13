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Силы США в Сирии были атакованы четыре раза за сутки, - Reuters

Понедельник 13 ноября 2023 18:41
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Силы США в Сирии были атакованы четыре раза за сутки, - Reuters Фото: силы США в Сирии были атакованы четыре раза за сутки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские военные подверглись атакам беспилотников и ракет четыре раза за последние 24 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказал изданию неназванный представитель американских вооруженных сил, в воскресенье, 12 ноября, вечером американских военных трижды атаковали, в том числе в районе нефтяного месторождения Аль-Омар и американской базы в Аль-Шаддади.

При этом, как добавил представитель ВС США, сегодня, 13 ноября, утром американские войска были обстреляны в районе посадочной площадки Румалин. Один беспилотник был сбит, а другой - повредил четыре палатки.

Такие атаки произошли после того, как в воскресенье, 12 ноября, США нанесли два авиаудара на территории Сирии по объектам, которые использовали поддерживающие Иран группировки.

Напряженность на Ближнем Востоке

Напомним, напряженность на Ближнем Востоке возросла после того, как боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов.

В то время, как страны Запада, в том числе США, поддержали Израиль, ряд группировок в ближневосточных странах, а также Иран поддержали ХАМАС.

На этом фоне американских военных, которые базируются на Ближнем Востоке, уже несколько недель атакуют при помощи дронов и ракет.

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