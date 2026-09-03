Украинские дроны поразили редкую РЛС России стоимостью более 60 млн долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

По данным военных, поражение произошло 1 сентября населенного пункта Вишневое Запорожской области. Украинские дроны попали непосредственно в антенну РЛС, а также в аппаратную радиолокационную станцию российского комплекса.

Что известно о российской РЛС

Российская мобильная трехкоординатная РЛС Каста-2Е2 (39Н6) предназначена для выявления и сопровождения воздушных целей на малых и предельно малых высотах. Она определяет координаты объектов и передает их в пункты управления противовоздушной обороны противника.

Комплекс способен фиксировать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники, в том числе двигающиеся на сверхнизкой высоте. Зона обзора станции по дальности составляет от 5 до 150 километров, а по высоте - до 6 километров.

Малоразмерный дрон, летящий на высоте 60 метров, эта РЛС может зафиксировать на расстоянии от 30 до 44 километров. Точная дальность зависит от высоты мачты антенны, которую россияне могут поднимать до 50 метров.

В зависимости от комплектации ориентировочная стоимость такой радиолокационной станции начинается от 60 млн долларов.