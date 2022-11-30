RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хотят посеять недоверие. У Зеленского резко отреагировали на вброс РФ о планах Польши

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия своими фейковым заявлениями о якобы планах Польши аннексировать Западную Украину пытается посеять недоверие среди друзей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Заявления странных спикеров России о "планах Польши аннексировать запад Украины" - очередная примитивная попытка Кремля посеять недоверие среди друзей. Кто верит, что это сработает? Украина и Польша смеются над этими попытками. Вместе. Есть только одна страна, которая издевается над международным правом, и мы знаем ее название", - подчеркнул Подоляк.

Отметим, сегодня, 30 ноября, начальник российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что Польша якобы готовится к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и части Тернопольской областей.

Напомним, еще вчера, 29 ноября, подобные фейки начали распространять в соцсетях. Тогда спикер МИД Польши Лукаш Ясин заявил, что такие вбросы являются очередной попыткой разжечь споры между поляками и украинцами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПольшаЗападная УкраинаОфис президентаВойна России против Украины