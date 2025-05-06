"Желание - не возможности": в ЦПД рассказали, почему России не удастся прорыв на Херсонщине

Российская армия уже пробовала форсировать реку Днепр в Херсонской области. Тогда Силы обороны смогли отбить штурм врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.
По его словам, Силы обороны уже знают о планах россиян попытаться повторить определенные действия в Херсонской области. Украинские военные понимают потенциальные возможности врага и готовы его там уничтожать.
"Не стоит забывать, что желание врага и его возможности - это разные вещи. Враг желает захватить всю Украину, но мы не даем ему это сделать и не дадим. Так же и по Херсонщине - желание есть давно, но дурак мыслью богатеет", - написал Коваленко.
В конце прошлого года было известно, что российские оккупанты несут тяжелые потери во время штурмов правого берега Херсонской области. Несмотря на это попытки прорваться на правобережье не прекращались.
В конце марта этого года РБК-Украина писало о том, что российская армия активизировалась в Запорожской и Херсонской областях. По данным источников, на Херсонском направлении российская армия в основном занимается тем, что захватывает острова на Днепре, но ВСУ, находясь на высотах, их "сбивают". Таким образом оккупантам не удается построить плацдарм для дальнейших наступательных действий на Херсонщине.
Некоторое время назад стало известно, что российские оккупанты накапливают штурмовые группы на левом берегу Херсонской области. Предположительно, враг намерен захватить плацдарм на островной зоне.
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