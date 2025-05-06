"Желание - не возможности": в ЦПД рассказали, почему России не удастся прорыв на Херсонщине

По его словам, Силы обороны уже знают о планах россиян попытаться повторить определенные действия в Херсонской области. Украинские военные понимают потенциальные возможности врага и готовы его там уничтожать.

"Не стоит забывать, что желание врага и его возможности - это разные вещи. Враг желает захватить всю Украину, но мы не даем ему это сделать и не дадим. Так же и по Херсонщине - желание есть давно, но дурак мыслью богатеет", - написал Коваленко.

Ситуация в Херсонской области

В конце прошлого года было известно, что российские оккупанты несут тяжелые потери во время штурмов правого берега Херсонской области. Несмотря на это попытки прорваться на правобережье не прекращались.

В конце марта этого года РБК-Украина писало о том, что российская армия активизировалась в Запорожской и Херсонской областях. По данным источников, на Херсонском направлении российская армия в основном занимается тем, что захватывает острова на Днепре, но ВСУ, находясь на высотах, их "сбивают". Таким образом оккупантам не удается построить плацдарм для дальнейших наступательных действий на Херсонщине.