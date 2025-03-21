Планируют ли оккупанты наступать на Запорожье и Херсон: ответ экспертов

Российская армия активизировалась в Запорожской области, при этом интенсивность боев свидетельствует, что это не генеральное направление. В Херсонской области ситуация еще менее динамична.

Как отмечается в материале, противник в районе Пятихаток вышел к селам Степное и Малые Щербаки. Целью вражеского наступления здесь может стать город Орехов. Тем более, что оккупанты активизировались и южнее города в районе Роботино. С другой стороны, вражеская армия может иметь целью расширить свое вклинение по всему отрезку от Каменского до Щербаков, чтобы оттуда подобраться ближе к Запорожью.

За неделю врагу не удалось достичь на этом участке существенных прорывов. Пока это наступление имеет очень ограниченный характер и еще непонятно планирует ли Москва нарастить интенсивность и масштаб своих действий здесь.

"Можно открыть сводку Генштаба и посмотреть, где у нас основная часть боевых столкновений. Днем 120-150, из них более 50 - это Покровск и Торецк. А Запорожье - это до 10 столкновений, то есть это такой уровень активизации, как, скажем, на Харьковском направлении. Это точно не генеральное наступление, не попытка прорыва", - говорит военный эксперт Павел Нарожный.

На Херсонском направлении ситуация еще менее динамичная. Российская армия в основном занимается тем, что захватывает острова на Днепре, но ВСУ, находясь на высотах, их "сбивают". Таким образом оккупантам не удается построить плацдарм для дальнейших наступательных действий на Херсонщине.

"По Херсонской они воюют за то, чтобы захватывать по Днепру острова и организовать плацдармы. Наши на высоком правом берегу их сбивают с этих плацдармов, но намерения есть", - говорит экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии РБК-Украина.