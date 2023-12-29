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Не желает иметь дело с коммунистами. Аргентина отказалась присоединяться к БРИКС

Фото: Хавьер Милей, президент Аргентины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Аргентины Хавьер Милей направил письма пяти странам-членам БРИКС, в том числе России и Китаю, в которых объявил о решении отказаться от вступления в объединение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brasil 247.

Президент Аргентины объявил о том, что его страна не присоединится к БРИКС, а также отверг геополитическую близость с Китаем и Россией. 

Отмечается, что решение о включении Аргентины в БРИКС было принято еще во время саммита в Йоханнесбурге в конце августа этого года. Бывший президент Альберто Фернандес за несколько месяцев до завершения своего срока решил присоединиться к объединению, что получило поддержку со стороны лидера Китая Си Цзиньпина. 

Милей, со своей стороны, выразил отказ иметь дело с "коммунистами". 

"Чтобы официально оформить выход Аргентины, Милей поручил канцлеру Диане Мондино подготовить дипломатическое, но четкое послание пяти лидерам. Письма за подписью президента были отправлены несколько дней назад, информируя Бразилию, Москву, Дели, Пекин и Йоханнесбург о выходе Аргентины из БРИКС", - добавляет издание.

Что известно о Милее

10 декабря либертарианский экономист Хавьер Милей стал президентом Аргентины. Под скандирование "Либертад! Либертад!" он принял присягу. В частности, на инаугурации присутствовал президент Владимир Зеленский, прибывший в страну с визитом.

Подробнее о новом президенте Аргентины можете узнать в материале РБК-Украина.

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Аргентина