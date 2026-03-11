База НАТО у границ Украины станет хабом для операций США в Иране

Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) одобрил запрос США о размещении дополнительных военных сил на одной из авиабаз. Это связано с американо-израильской операцией против Ирана.
Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Journal.
Одной из тем заседания стал запрос Пентагона на использование авиабазы "Михай Когэлничану" в качестве логистического узла. США планируют разместить там:
Президент обратил внимание, что эти системы носят оборонительный характер и сами не вооружены. Размещение состоится в рамках партнерства Румынии и США, но только после одобрения парламентом.
"Я уверяю румын, что поводов для беспокойства нет. Их страна находится в безопасности", - подчеркнул президент по результатам заседания.
Власти Румынии также проанализировали риски, связанные с войной. В частности, речь о ценах на энергоносители. Чиновники обсудили сценарии реакции государства на рост мировых цен на нефть из-за конфликта.
Также, как рассказал Дан, из зоны конфликта на Ближнем Востоке в Румынию уже вернулось 5700 человек.
Напомним, ранее стало известно Литва рассматривает возможность поддержки военной операции США против Ирана
Президент Гитанас Науседа заявил, что страна готова оказать американцам логистическую помощь, подчеркнув, что из-за большого географического расстояния о прямом участии в боевых действиях речь не идет.
В то же время командующий армией Раймундас Вайкшнорас отметил, что в рамках "гипотетического сценария" Литва могла бы предоставить свою территорию для базирования американских истребителей и бомбардировщиков.