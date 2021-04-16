RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Байден вважає, що зустріч з Путіним стане "мостом" для повернення РФ у світове співтовариство

Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден сподівається провести зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Вона може стати "мостом" для повернення Росії у світове співтовариство.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу 16 квітня.

В адміністрації Байдена нагадали, що Росія, зокрема, виключена з переговорів "Великої вісімки" (G8).

"Пропозицію президента (Байдена про зустріч з Путіним, - ред.) - це міст назад", - сказала Псакі.

Вона зазначила, що Росія зацікавлена в тому, щоб прийняти цю пропозицію.

Раніше повідомлялося, що Байден запропонував Путіну провести особисту зустріч цього літа. Територіально це може відбутися в Європі. Він додав, що команди президентів обговорюють цю можливість "прямо зараз".

Раніше в Білому домі заявили, що незважаючи на введені санкції США проти Росії, пропозиція про зустріч президента Джо Байдена з президентом Володимиром Путіним залишається в силі. У Вашингтоні все ще сподіваються на стабільні й передбачувані відносини з Москвою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ПутінДжозеф Байден
Читайте також
Путін не підключився під час переговорів з Макроном і Меркель, - Зеленський
У Путіна різко відреагували на нові санкції США: буде принцип взаємності
Прогноз погоди