Байден вважає, що зустріч з Путіним стане "мостом" для повернення РФ у світове співтовариство

Президент США Джо Байден сподівається провести зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Вона може стати "мостом" для повернення Росії у світове співтовариство.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу 16 квітня.
В адміністрації Байдена нагадали, що Росія, зокрема, виключена з переговорів "Великої вісімки" (G8).
"Пропозицію президента (Байдена про зустріч з Путіним, - ред.) - це міст назад", - сказала Псакі.
Вона зазначила, що Росія зацікавлена в тому, щоб прийняти цю пропозицію.
Раніше повідомлялося, що Байден запропонував Путіну провести особисту зустріч цього літа. Територіально це може відбутися в Європі. Він додав, що команди президентів обговорюють цю можливість "прямо зараз".
Раніше в Білому домі заявили, що незважаючи на введені санкції США проти Росії, пропозиція про зустріч президента Джо Байдена з президентом Володимиром Путіним залишається в силі. У Вашингтоні все ще сподіваються на стабільні й передбачувані відносини з Москвою.