Трамп має намір покинути Вашингтон незадовго до інавгурації Байдена

Фото: Дональд Трамп (facebook.com)

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує залишити Вашингтон за кілька годин до інавгурації Джо Байдена. Церемонія відбудеться 20 січня.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на джерело.

Очікується, що Трамп залишиться у Флориді з невеликою групою помічників.

Нагадаємо, Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації Джо Байдена, який переміг на президентських виборах. Трамп відмовився йти на церемонію інавгурації.

Крім того, Майк Пенс вирішив прийти на інавгурацію обраного президента Джо Байдена.

на інавгурації обраного президента будуть присутні колишні американські лідери - Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший..

Раніше Палата представників проголосувала за ухвалення резолюції щодо імпічменту Трампа. Її підтримали 232 законодавці, проти - 197. Тепер резолюцію має розглянути Сенат.

При цьому лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл оголосив, що вважає неможливим вердикт імпічменту до інавгурації Джо Байдена 20 січня.