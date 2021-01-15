ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп має намір покинути Вашингтон незадовго до інавгурації Байдена

Вашингтон, П'ятниця 15 січня 2021 22:06
Трамп має намір покинути Вашингтон незадовго до інавгурації Байдена
Фото: Дональд Трамп (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує залишити Вашингтон за кілька годин до інавгурації Джо Байдена. Церемонія відбудеться 20 січня.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на джерело.

Очікується, що Трамп залишиться у Флориді з невеликою групою помічників.

Нагадаємо, Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації Джо Байдена, який переміг на президентських виборах. Трамп відмовився йти на церемонію інавгурації.

Крім того, Майк Пенс вирішив прийти на інавгурацію обраного президента Джо Байдена.

на інавгурації обраного президента будуть присутні колишні американські лідери - Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший..

Раніше Палата представників проголосувала за ухвалення резолюції щодо імпічменту Трампа. Її підтримали 232 законодавці, проти - 197. Тепер резолюцію має розглянути Сенат.

При цьому лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл оголосив, що вважає неможливим вердикт імпічменту до інавгурації Джо Байдена 20 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиВашингтонинаугурацияДональд Трамп

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся