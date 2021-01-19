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Ретельна чистка: як Білий дім готують до переїзду Байдена

Вашингтон, Вівторок 19 січня 2021 15:20
Ретельна чистка: як Білий дім готують до переїзду Байдена
Фото: Білий будинок (flickr.com/stillwellmike)
Автор: Игорь Литвиненко

У середу, 20 січня, в США відбудеться інавгурація Джо Байдена на посаді президента. В цей день він змінить Дональда Трампа в Білому будинку - резиденції президента США.

Про те, як проходить підготовка до переїзду Байдена, повідомляє BBC.

Зараз у Білому домі йде підготовка до переїзду сім'ї та адміністрації Байдена. В результаті зміни президентів в адміністрацію Байдена повинні бути призначені близько 4 тисяч чиновників. При цьому близько 1,1 тисячі позицій вимагають затвердження Сенату.

Політичні документи, інструктажі та артефакти за час президентства Трампа будуть передані в Національний архів. Тут вони будуть зберігатися в таємниці протягом 12 років, якщо їх не розсекретить сам президент.

Меблі і більшість творів мистецтва в Білому домі належать уряду і залишиться в приміщеннях. Інші предмети, такі як фотографії президента, які висять в коридорі, приберуть.

"Співробітники вже почали виносити деякі предмети з будівлі. Особисті речі Трамп, такі як одяг, ювелірні вироби та інші предмети, перевезуть до їх нового будинку - швидше за все, в Мар-а-Лаго у Флориді. І в цьому році Білий дім дуже ретельно приберуть", - повідомляє видання.

Наголошується, що нові перші сім'ї зазвичай роблять ремонт в Білому домі на свій смак.

Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп планує ефектно покинути Білий дім. У його честь проведуть збройовий салют, а також планується мітинг.

Зазначимо, інавгурація Байдена відбудеться у Вашингтоні завтра, 20 січня. Детальніше про церемонію інавгурації читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Новини України В світі Джозеф БайденБілий дімДональд Трамп

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