Байдену напомнили его заявление о последствиях для РФ в случае смерти Навального: что он ответил

Во время выступления Байдена журналисты напомнили ему, как после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в июне 2021 года он заявил, что смерть Навального будет иметь разрушительные последствия для России.

"Это было три года назад, в это время они столкнулись с очень многими последствиями", - ответил Байден.

В частности, глава США указал на санкции, введенные за это время против России, и количество погибших военных РФ в Украине.

Предупреждение от Байдена

Во время двусторонней встречи Байдена с Путиным 16 июня 2021 года в Женеве американский президент пытался объяснить российскому диктатору, к чему может привести вероятная смерть Навального в тюрьме.

В частности, Байден сказал, что смерть российского оппозиционера будет означать, что у России нет желания соблюдать права человека. Что обусловило бы ухудшение отношений со всем миром и с лидером США, в т.ч.

"Я четко сказал ему, что эти последствия этого (смерть Навального, – ред.) будут опустошительны и разрушительны для России. Знаете, он обосновывает заключение Навального, в то время как он умирает в тюрьме. Я ему сказал, что очень многое значит, что страна и дальше имеет таких заключенных (как Навальный - ред.). Здесь речь идет о доверии, о доверии к другим странам", - сказал тогда Байден.

Смерть Навального

Сегодня, 16 февраля, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Отмечается, что он умер в исправительной колонии, где отбывал наказание.

Пресссекретарь российского политика Кира Ярмиг заявила, что команда Навального пока нет доказательств его смерти. Адвокат Навального вылетает в Харп, где отбывал наказание оппозиционер.

Детальнее с биографией Навального можно ознакомиться в материале РБК-Украина "Главный осужденный РФ. Кто такой Навальный и почему его посадили".

А о том, что известно о смерти Навального, и как на это реагируют в мире, можно узнать в материале РБК-Украина.

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