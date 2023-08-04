У Байдена заявили, что не планируют поставлять оружие Тайваню в рамках бюджета для Украины

Правительство Соединенных Штатов Америки (США) не намерено через Конгресс лоббировать инициативу о предоставлении Тайваню вооружения в рамках дополнительного бюджетного запроса для помощи Украине. Ранее о подобном утверждении писала газета Financial Times.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

В американской администрации опровергли сообщения журналистов о планах работать с Конгрессом над тем, чтобы в рамках усилий по ускорению поставок оружия Тайваню заложить на средства в запрос на новый пакет финансовой помощи для Украины.

Что предшествовало

В среду в материале FT говорилось о том, что Административно-бюджетное управление США может включить подобное финансирование для Тайваня в случае, если Конгресс одобрит этот план. В публикации отмечалось, что Белый дом подаст соответствующий запрос в июле.

По данным издания, запрос поступил вслед за заявлением Белого Дома о том, что США впервые поставят Тайваню оружие на сумму 345 млн долларов из своих запасов в рамках системы, известной как "полномочия президента по сокращению", которое использовалось для отправки оружия в Украину.

Также сообщалось о том, что голосование по дополнительному бюджету, который будет сосредоточен преимущественно на новой военной помощи Украине, станет первым испытанием в поддержку Киева в нынешнем созыве Конгресса.

Поддержка США Тайваня

Соединенные Штаты поддерживают Тайвань и оказывают ему военную помощь, на фоне чего обострилось противостояние между Вашингтоном и Пекином.

По данным американской разведки, Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня, однако пытается избежать такого хода событий, и предпочел бы мирное воссоединение.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что война за Тайвань была бы разрушительной, ведь конфликт повлияет на мировую экономику так, как мы не можем вообразить. Также Остин анонсировал дополнительную помощь Тайваню в сфере безопасности.

Напомним также, что 29 июля Штаты объявили о предоставлении Тайваню военной помощи в размере 345 млн долларов, который в будущем должен помочь Тайваню в противостоянии с Китаем.