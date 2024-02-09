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Байдена заподозрили в хранении секретных документов дома. Подобный скандал был с Трампом

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство юстиции США заподозрило президента Джо Байдена в том, что он сознательно хранил секретные документы в незащищенных местах в своих домах в Вирджинии и Делавэре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что федеральные следователи, работающие на специального прокурора Роберта Гура, сочли поведение Байдена ненадлежащим, но при этом не стали предъявлять ему каких-либо обвинений.

"Наше расследование выявило доказательства того, что президент Байден умышленно хранил и раскрывал секретные материалы после своего пребывания на посту вице-президента, когда он был частным лицом", - говорится в почти 400-страничном отчете.

При этом следователи "пришли к выводу, что доказательства не доказывают вину Байдена вне разумных сомнений". По мнению спецпрокурора, в отличие от Байдена, Трамп не пытался сотрудничать со следствием и не хотел отдавать секретные документы, потому в его отношении и продолжается судебное разбирательство.

Материалы, найденные в домах Байдена, имеют документы с грифами секретности о военной и внешней политике в Афганистане, а также блокноты, содержащие рукописные записи о секретных источниках и методах разведки.

В своем заявлении Ричард Заубер, специальный адвокат Байдена, сказал, что Белый дом удовлетворен завершением расследования.

"Мы не согласны с рядом неточных и неуместных комментариев в докладе специального прокурора. Тем не менее, самое важное решение, принятое специальным прокурором, — о том, что никаких обвинений нет — твердо основано на фактах и ​​доказательствах", - заявил Заубер.

"Секретные документы" Байдена

Ранее сообщалось, что в офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании было обнаружено 10 секретных документов, датированных периодом между 2013 и 2016 годами. В частности, там содержится информация об Украине, Иране и Великобритании.

Также секретные документы несколько раз находили и в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне. Всего было найдено более 20 документов с отметкой "секретно".

В свою очередь Байден заявил, что был удивлен такой находкой, а также отметил, что содержание документов ему неизвестно.

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Джозеф БайденСоединенные Штаты Америки