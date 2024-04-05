Латвия хочет использовать новые инструменты для борьбы с обходом санкций против РФ

Латвия хочет улучшить соблюдение санкций Европейского союза против России, используя инструменты, которые она использует для прекращения незаконного финансирования.

Об этом заявил заместитель директора подразделения финансовой разведки Латвии Паулис Ильенковс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Страны Балтии являются одними из самых решительных в критике вторжения РФ в Украину. Они изо всех сил пытаются контролировать поток торговли из остальной части ЕС в страны Центральной Азии, при этом товары в конечном итоге попадают в Россию", - пишет издание.

Теперь эта задача перейдет к латвийскому подразделению финансовой разведки, мандат которого расширится от расследования финансовых преступлений до контроля над торговыми санкциями. Агентство будет:

замораживать активы, принадлежащие лицам, находящимся под санкциями;

создавать пулы данных об ограничениях;

публиковать списки замороженных активов;

поддерживать общедоступную поисковую систему по организациям и людям, которым грозят санкции ЕС.

Что предлагают в Латвии

"Инструменты, которые были внедрены в финансовый сектор, они также могут быть использованы для правильной реализации санкций", - сказал Ильенковс.

Подразделение финансовой разведки получило новые инструменты после серии финансовых скандалов, в частности закрытия второго по величине банка Латвии, который Казначейство США обвинило в отмывании денег в 2018 году.

В последнее время внимание также было обращено на призывы запретить транзит российского зерна и марганцевой руды. В конце концов это может повысить вероятность того, что Латвия вообще прекратит торговлю.