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У Байдена призвали Конгресс принять дополнительное финансирование для Украины

Среда 07 февраля 2024 02:55
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У Байдена призвали Конгресс принять дополнительное финансирование для Украины Фото: спикер Белого дома Карин Жан-Пьер (flickr.com/whitehouse)
Автор: Владимир Костырин

В Белом доме призывают Конгресс США принять дополнительное финансирование для поддержки Украины, и отметили критическую важность такой помощи на фоне продолжающейся военной агрессии со стороны РФ.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Американская чиновница во время брифинга 6 февраля после выступления президента Джо Байдена с обращением к Конгрессу отметила, что в случае блокирования законопроекта о дополнительных ассигнованиях на чрезвычайные ситуации в сфере нацбезопасности (с помощью Украины) - это станет "глубоким разочарованием".

"Как заявил президент, нет причин, почему политика должна вмешиваться в этот процесс", - сказала она, имея в виду позицию некоторых республиканцев в Палате представителей, которые недавно инициировали голосование отдельно за помощь Израилю без пакета для Украины.

По словам представительницы Белого дома, Байден "говорил о действиях Путина, которые мы видели за последние пару месяцев - насколько агрессивнее он стал".

"И потому это критически необходимая военная помощь, которая нужна Украине, чтобы помочь им продолжать борьбу", - подчеркнула Жан-Пьер.

Также она отметила, что американский президент "сплотил коалицию" из более чем 50 стран для помощи Украины.

"США продолжают выполнять свою миссию и мы продолжим говорить Конгрессу, что они должны действовать", - добавила спикер.

Вопрос одобрения помощи Украине со стороны США

Напомним, еще осенью прошлого года президент США Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В частности, более 60 млрд долларов хотят выделить для финансирования помощи Украине.

Республиканцы отказались поддерживать подобную инициативу. Они потребовали, чтобы в пакете были предусмотрены более жесткие меры по миграционной политике.

После этого представители Демократической и Республиканской партий начали проводить переговоры, чтобы найти компромисс. Но этого пока так и не удалось.

6 февраля американский президент Байден призвал Конгресс срочно поддержать его запрос. После этого стало известно, что республиканцы в Сенате стали планировать рассмотрение помощи Украине, Израилю и Тайваню уже без привязки к защите границы с Мексикой.

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