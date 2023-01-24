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У Байдена рассматривают передачу Украине до полсотни Abrams, - Politico

Иллюстративное фото: у Байдена рассматривают передачу Украине до полсотни Abrams (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает передачу Украине "значительного" количества танков Abrams. Речь может идти о десятках единиц техники.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Politico рассказали два американских чиновника.

По их словам, власти США могут уже на этой неделе анонсировать поставки своих танков в Украину. При этом один из чиновников уточнил, что "администрация Байдена рассматривает возможность отправки от 30 до 50 танков Abrams".

Собеседники издания также рассказали, что Пентагон никогда не снимал свои танки с рассмотрения в вопросе военной помощи Украине.

Отметим, еще на прошлой неделе заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что передача Abrams Украине пока не имеет смысла, поскольку такую технику очень сложно обслуживать.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что США готовы передать Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, поскольку она все еще отказывалась поставлять Leopard Украине.

Но позже издание Spiegel написало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц все же одобрил предоставление немецких танков Украине.

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