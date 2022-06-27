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У Байдена підтвердили, що США поставлять Україні ППО: про які системи йдеться

Фото: радник президента США Джейк Салліван (twitter.com/JakeSullivan)
Автор: Руслан Гаращенко

Сполучені Штати Америки поставлять Україні системи протиповітряної оборони. Йдеться про ППО середньої та великої дальності.

Про це заявив радник президента США Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Представник Білого дому розповів, що Вашингтон завершує роботу над новим пакетом допомоги.

"Ми справді маємо намір завершити роботу над пакетом, що включає сучасні засоби ППО середньої та великої дальності для України, а також деякі інші елементи, в яких є гостра необхідність, включаючи боєприпаси для артилерії та контрбатарейні радари", - повідомив він.

Салліван не уточнив про які саме системи ППО йдеться. Але анонімний американський чиновник, знайомий з рішенням, сказав NYT, що адміністрація Байдена придбає для України NASAMS. Норвезька система ППО NASAMS здатна вражати цілі на відстані 160 км.

Нагадаємо, країни-учасниці формату G7 ("Велика сімка") візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти Російської Федерації.

Також лідери НАТО планують затвердити пакет військової допомоги Україні під час саміту, який відбудеться у Мадриді.

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