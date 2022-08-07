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У Байдена відреагували на репетицію китайських військових захоплення Тайваню

Фото: у Байдена відреагували на репетицію китайських військових захоплення Тайваню (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Дії Пекіна в зоні Тайванської протоки ведуть до ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вашингтон прокоментував заяву Міністерства оборони Тайваню про відпрацювання китайськими військовими дій з імітації атак на острів.

Дії Пекіна спрямовані на зміну статусу-кво, підвищують напруженість і ризик прорахунку.

"Вони є провокаційними, безвідповідальними", - прокоментували в США заяви про репетицію захоплення Тайваню в Китаї.

Як повідомлялося, після початку китайських навчань навколо Тайваню, Пентагон неодноразово намагався зв'язатися з Пекіном, проте всі дзвінки були проігноровані.

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Тайвань