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США планують посилити підтримку України, - Блінкен

Новость на русском → США, Четвер 11 березня 2021 04:13
США планують посилити підтримку України, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен (nstagram.com/secblinken/)
Автор: Даша Харченко

США готові посилити підтримку України в різних сферах. Там знову нагадали про український Крим і Донбас.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він підкреслив, що Україна відповідає на російську агресію, а також на власні виклики, зокрема бореться з корупцією.

"Ми виступаємо рішуче проти спроб Росії анексувати Крим, ми рішуче проти агресії РФ на Донбасі, на сході України. І ми твердо підтримуємо Україну та маємо намір посилити цю підтримку – будь то у сфері безпеки, економіки, або ж у зусиллях щодо зміцнення власної демократії", - зауважив Блінкен.

Раніше Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон розглядає можливість введення нових санкцій проти "Північного потоку-2". Санкції можуть ввести проти учасників російського проекту.

Додамо, в матеріалі РБК-Україна "Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні" можна дізнатися думку експертів щодо того, якими будуть наслідки запуску цього газопроводу.

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