США планують посилити підтримку України, - Блінкен

США готові посилити підтримку України в різних сферах. Там знову нагадали про український Крим і Донбас.

Він підкреслив, що Україна відповідає на російську агресію, а також на власні виклики, зокрема бореться з корупцією.

"Ми виступаємо рішуче проти спроб Росії анексувати Крим, ми рішуче проти агресії РФ на Донбасі, на сході України. І ми твердо підтримуємо Україну та маємо намір посилити цю підтримку – будь то у сфері безпеки, економіки, або ж у зусиллях щодо зміцнення власної демократії", - зауважив Блінкен.

Раніше Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон розглядає можливість введення нових санкцій проти "Північного потоку-2". Санкції можуть ввести проти учасників російського проекту.

Додамо, в матеріалі РБК-Україна "Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні" можна дізнатися думку експертів щодо того, якими будуть наслідки запуску цього газопроводу.