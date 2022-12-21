У Байдена хотят выяснить, как технологии из США оказались в иранских дронах, - CNN

Издание утверждает, что по словам нескольких американских чиновников, в состав группы войдут все ключевые ведомства - Пентагон, Госдеп, Минюст, Минторговли и Минфин США.

В CNN добавляют, что одним из заданий рабочей группы будет обсуждение вопроса наличия технологий из США в иранских дронах со всеми американскими производителями, чью продукцию обнаружили в беспилотниках.

При этом в последнюю неделю работа группы была усилена после того, как у США появились разведданные о намерениях России начать производство “Шахедов” на собственной территории и поставках необходимого оборудования Ираном.

Издание напоминает, что одной из американских компаний, чьи технологии нашли в дронах Ирана, является Texas Industries. В компании же опровергли продажу своей продукции в Иран, Беларусь или Россию.