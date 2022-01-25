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У США немає планів щодо введення американських військ в Україну, - Пентагон

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США, Вівторок 25 січня 2022 00:41
У США немає планів щодо введення американських військ в Україну, - Пентагон Фото: США поки що не планують посилати в Україну своїх військових (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У США немає планів щодо введення американських військ в Україну в разі вторгнення Росії. Про це заявив прес-секретар Міноборони США Джона Кібрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Міноборони США Джона Кібрі.

За його словами, США не будуть вводити свої війська в Україну в разі вторгнення Росії. Поки що у США розглядають тільки економічні наслідки для Росії.

"Немає планів щодо введення американських військ в Україну для стримування Росії. Якщо Путін вторгнеться, він зіткнеться в основному з економічними наслідками", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, що американські військові перебувають у стані підвищеної готовності. Таке рішення прийняли в Пентагоні.

Також повідомлялося, що США не виключають посилення військ у Східній Європі.

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