У Байдена допускают, что Израиль и ХАМАС еще могут согласовать прекращение огня

Соединенные Штаты Америки полагают, что прекращение огня между Израилем и боевиками ХАМАС все еще возможно.
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Внимательная оценка позиций двух сторон позволяет предположить, что они смогут устранить оставшиеся разногласия", - заявил Кирби.
Он напомнил, что ХАМАС ответил на предложение о прекращении огня вчера, 6 мая, и предложил внести свои поправки.
"В этом и состоит задача переговоров. В этом и заключается суть переговоров", - добавил Кирби.
Отметим, премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг возможность прекращения огня после предложений ХАМАС.
Боевики хотели, чтобы израильских военных не допускали в город Рафах на юге Сектора Газа.
По словам Нетаньяху, такое предложение "очень далеко от основных требований Израиля".
К слову, Израиль продолжает свою наземную операцию против боевиков ХАМАС. Израильские военные уже вошли в город Рафах, который находится на границе с Египтом. Более детально о ходе боевых действий - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.