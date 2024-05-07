У Байдена допускают, что Израиль и ХАМАС еще могут согласовать прекращение огня

"Внимательная оценка позиций двух сторон позволяет предположить, что они смогут устранить оставшиеся разногласия", - заявил Кирби.

Он напомнил, что ХАМАС ответил на предложение о прекращении огня вчера, 6 мая, и предложил внести свои поправки.

"В этом и состоит задача переговоров. В этом и заключается суть переговоров", - добавил Кирби.