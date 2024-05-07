У Байдена допускають, що Ізраїль та ХАМАС ще можуть погодити припинення вогню

Позиція Ізраїлю

Зазначимо, прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху відкинув можливість припинення вогню після пропозицій ХАМАС.

Бойовики хотіли, щоб ізраїльських військових не допускали до міста Рафах на півдні Сектору Газа.

За словами Нетаньяху, така пропозиція "дуже далека від основних вимог Ізраїлю".

До слова, Ізраїль продовжує свою наземну операцію проти бойовиків ХАМАСу. Ізраїльські військові вже увійшли до міста Рафах, яке знаходиться на кордоні з Єгиптом. Більш детально про перебіг бойових дій - у матеріалі РБК-Україна.

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