У Байдена допускают, что Израиль и ХАМАС еще могут согласовать прекращение огня

Соединенные Штаты Америки полагают, что прекращение огня между Израилем и боевиками ХАМАС все еще возможно.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Внимательная оценка позиций двух сторон позволяет предположить, что они смогут устранить оставшиеся разногласия", - заявил Кирби.

Он напомнил, что ХАМАС ответил на предложение о прекращении огня вчера, 6 мая, и предложил внести свои поправки.

"В этом и состоит задача переговоров. В этом и заключается суть переговоров", - добавил Кирби.