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У Байдена допускают, что Израиль и ХАМАС еще могут согласовать прекращение огня

Вторник 07 мая 2024 22:58
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У Байдена допускают, что Израиль и ХАМАС еще могут согласовать прекращение огня Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки полагают, что прекращение огня между Израилем и боевиками ХАМАС все еще возможно.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Внимательная оценка позиций двух сторон позволяет предположить, что они смогут устранить оставшиеся разногласия", - заявил Кирби.

Он напомнил, что ХАМАС ответил на предложение о прекращении огня вчера, 6 мая, и предложил внести свои поправки.

"В этом и состоит задача переговоров. В этом и заключается суть переговоров", - добавил Кирби.

Позиция Израиля

Отметим, премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг возможность прекращения огня после предложений ХАМАС.

Боевики хотели, чтобы израильских военных не допускали в город Рафах на юге Сектора Газа.

По словам Нетаньяху, такое предложение "очень далеко от основных требований Израиля".

К слову, Израиль продолжает свою наземную операцию против боевиков ХАМАС. Израильские военные уже вошли в город Рафах, который находится на границе с Египтом. Более детально о ходе боевых действий - в материале РБК-Украина.

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