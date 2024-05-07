У Байдена допускають, що Ізраїль та ХАМАС ще можуть погодити припинення вогню

Сполучені Штати Америки вважають, що припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС все ще можливе.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"У цьому полягає завдання переговорів. У цьому і полягає суть переговорів", - додав Кірбі.

Він нагадав, що ХАМАС відповів на пропозицію щодо припинення вогню вчора, 6 травня, та запропонував внести свої поправки.

"Уважна оцінка позицій двох сторін дозволяє припустити, що вони зможуть усунути розбіжності, що залишилися", - заявив Кірбі.

Позиція Ізраїлю

Зазначимо, прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху відкинув можливість припинення вогню після пропозицій ХАМАС.

Бойовики хотіли, щоб ізраїльських військових не допускали до міста Рафах на півдні Сектору Газа.

За словами Нетаньяху, така пропозиція "дуже далека від основних вимог Ізраїлю".

До слова, Ізраїль продовжує свою наземну операцію проти бойовиків ХАМАСу. Ізраїльські військові вже увійшли до міста Рафах, яке знаходиться на кордоні з Єгиптом. Більш детально про перебіг бойових дій - у матеріалі РБК-Україна.

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