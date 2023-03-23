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У Байдена дали России совет, как не попасть под удар снарядов с ураном

Фото: США посоветовали россиянам, как сохранить жизнь своих военных (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Представитель Белого дома отметил, что США не передают Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

После заявлений России, что США поставляет Украине боеприпасы с обедненным ураном и провоцирует эскалацию конфликта, представитель Белого дома рассказал, как россиянам сохранить жизнь своих военных.

"Если Россия глубоко обеспокоена здоровьем своих танков и своих танкистов, то самый безопасный для них вариант – переместить их через границу и вывезти из Украины", – сказал Кирби.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам замминистра обороны Британии Аннабель Голди, Лондон передаст Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2.

Ранее мы сообщали, что Россия снова начала угрожать применением ядерного оружия.

Напомним, что Соединенные Штаты вскоре планируют назначить спецпредставителя по Беларуси, который будет работать с белорусской оппозицией.

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