Речь Байдена на Генассамблее ООН срочно переписывают после заявлений Путина, - Politico
Речь президента США Джо Байдена, которую он произнесет в ходе заседания Генассамблеи ООН, переписывают в срочном порядке после сегодняшних заявлений президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Politico Джонатана Лемира в Twitter.
"Помощники Белого дома подтверждают, что предстоящая речь Байдена в ООН переписывается в последнюю минуту после зловещих ночных заявлений Путина", - написал Лемир.
При этом, по данным CNN, Байден не планирует в своей речи напрямую затрагивать сегодняшнее обращение Путина к россиянам. Вместо этого он сосредоточится на подтверждении поддержки для Украины от США и на ее продолжении. Также президент Соединенных Штатов обратится к миру с призывом противостоять агрессии.
Отметим, что выступление Байдена на заседании Генассамблеи ООН состоится сегодня, 21 сентября.
Напомним, сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин обратился к гражданам РФ. В частности, диктатор заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.
Также Путин в очередной раз пригрозил странам Запада ядерным оружием.
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