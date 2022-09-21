Речь Байдена на Генассамблее ООН срочно переписывают после заявлений Путина, - Politico

Речь президента США Джо Байдена, которую он произнесет в ходе заседания Генассамблеи ООН, переписывают в срочном порядке после сегодняшних заявлений президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Politico Джонатана Лемира в Twitter .

"Помощники Белого дома подтверждают, что предстоящая речь Байдена в ООН переписывается в последнюю минуту после зловещих ночных заявлений Путина", - написал Лемир.

При этом, по данным CNN, Байден не планирует в своей речи напрямую затрагивать сегодняшнее обращение Путина к россиянам. Вместо этого он сосредоточится на подтверждении поддержки для Украины от США и на ее продолжении. Также президент Соединенных Штатов обратится к миру с призывом противостоять агрессии.

Отметим, что выступление Байдена на заседании Генассамблеи ООН состоится сегодня, 21 сентября.