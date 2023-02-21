Байден обратился к россиянам: Запад не собирается нападать на народ РФ

"Сегодня я снова обращаюсь к россиянам. США и Европейские государства не стремятся уничтожить Россию, а Запад не собирается нападать на российский народ. Миллионы россиян хотели бы жить в мире, они не наши враги. Это трагедия, и этот выбор сделал Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.)", - подчеркнул Байден.

Он напомнил, что глава Кремля может завершить эту войну против Украины одним словом при помощи вывода своих войск.

"Если РФ прекратит агрессию - прекратится война. Если Украина перестанет защищаться - это будет концом Украины. Именно поэтому мы помогаем Украине защитить себя", - добавил Байден.