Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне

Смена премьер-министра в Великобритании и будущие выборы в Конгресс США – оба этих события дают украинцам повод для беспокойства, ведь речь идет о ключевых наших союзниках. Как это может повлиять на помощь Запада – в материале РБК-Украина.

Через неделю, 8 ноября, состоятся парламентские выборы у ключевого союзника Украины – Соединенных Штатах. Будут полностью переизбраны 435 членов нижней палаты Конгресса, Палаты представителей и 35 из 100 членов верхней палаты – Сената.

Вероятней всего, после выборов позиции демократов и президента Джо Байдена ухудшатся – республиканцы возьмут контроль за одной, а то и за обеими палатами Конгресса. С учетом того, что в их рядах довольно активно звучат голоса о том, что помощь Украине не должна быть абсолютной и бесконечной, с определенным напряжением за этими выборами следят и в Киеве.

Во второй по объемам помощи Украине стране, Великобритании, продолжается политическая нестабильность. За два месяца в Королевстве уже третий по счету премьер: после хорошо известных и понятных украинцам Бориса Джонсона и Лиз Трасс правительство возглавил Риши Сунак, о котором здесь еще недавно мало кто что слышал. Конечно, Сунак как и его предшественники обещает и далее поддерживать Украину всеми силами – но, судя по всему, с несколько меньшим личным энтузиазмом.

Наличие проблем подобного рода сразу у двух ключевых союзников Украины может вызывать определенные опасения. Как и ранее, Украине для победы нужна твердая поддержка со стороны Запада по всем направлениям: оружие, деньги, санкции против РФ, никакого принуждения Киева к "болезненным компромиссам" и т.д.

Впрочем, собеседники РБК-Украина в политических и экспертных кругах полагают, что опасения все же преувеличены – и в обозримой перспективе следующих нескольких месяцев (а более долгосрочные прогнозы едва ли возможны) общее положение вещей останется таким же, как и сейчас.

Прежний курс

На европейском континенте именно Великобритания, вполне очевидно, является главным политическим двигателем регулярной поддержки Украины. Поддержка со стороны Польши, балтийских стран, Чехии, Словакии и других восточных европейцев также огромна, но при этом была довольно ожидаемой, по геополитическим и историческим причинам.

А вот то, что один из лидеров старой Европы, Великобритания (пусть и не входящая в ЕС), настолько четко с самых первых дней большой войны вступилась за Украину для многих здесь стало большим сюрпризом. Как рассказывали собеседники РБК-Украина во власти, личную роль Бориса Джонсона в этом сложно переоценить.

Борис Джонсон с Владимиром Зеленским в Киеве (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Уйти в отставку он был вынужден исключительно из-за внутрибританских проблем – поводом стал "Патигейт", наложившийся на недовольство рядовых британцев резким ростом инфляции. Лиз Трасс, которая попыталась исправить ситуацию своей радикальной налоговой реформой, не встретила понимания в обществе и поставила антирекорд по сроку нахождения на должности – лишь полтора месяца.

Собственно, Риши Сунак, который стал премьером вообще без каких-либо выборов, в своих первых выступлениях на должности как раз и обещает делать акцент на решении внутрибританских проблем, в первую очередь, связанных с тем же ростом инфляции.

При этом тему борьбы с российской агрессией против Украины он не настолько демонстративно выносит на первый план, как это делали Джонсон и Трасс – хотя и обещал ранее совершить свой первый визит на новой должности именно в Киев, говорил, что "Великобритания всегда останется другом Украины и вашим сильнейшим союзником".

"Есть давняя теория, что лидеры государств делятся на два вида: внешнеполитические и внутриполитические. Это американская классификация, но ее можно перенести и на Британию. И вот Сунак как раз принадлежит к премьерам, которые видят свое задание в том, чтобы решать внутренние экономические проблемы: энергетический кризис, инфляция, и обычных британцев волнует решение этих проблем. Вопрос внешней политики может оказаться на втором плане", – сказал РБК-Украина глава комитета ВР по внешней политике Александр Мережко.

При этом он уверен, что в конечном счете поддержка Великобританией Украины при Сунаке не только не сократится, а наоборот, увеличится. Поскольку это в интересах самого Королевства. А Украина в свою очередь, должна будет активно продвигать нарратив о том, что решение внутрибританских проблем прямо зависит от того, насколько быстро Украина сможет одержать победу и закончить войну.

Аналогичного мнения и экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко. Он считает, что особо волноваться нет оснований. Ведь речь не о персоналиях, хотя их роль никто не отменяет, а об общей линии Консервативной партии.

"Без разницы, кто сидит в кресле премьера, эта линия определена давно: Британия будет одним из лидеров в поддержке Украины. Конечно, могут быть нюансы, но сама логика Лондона в отношении действий РФ не меняется: Россия должна быть наказана за свою агрессию против Украины", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

В случае с Великобританией в пользу Украины играют несколько факторов. Во-первых, Сунак, публично не ассоциируясь с поддержкой Украины, на самом деле играл значительную роль в этом процессе, еще находясь на должности министра финансов в правительстве Джонсона.

Во-вторых, на посту главы Минобороны остается Бен Уоллес – ярый сторонник Украины, отлично знакомый с ситуацией на местах и имеющий хорошие личные отношения с украинскими коллегами. В-третьих, что еще важнее – в Великобритании есть публичный консенсус о необходимости и далее активно поддерживать Украину, как в обществе, так и среди политикума (другую точку зрения разделяют лишь маргиналы, не имеющие реального политического веса).

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак (фото: Getty Images)

При этом эта поддержка не является данностью, за нее нужно постоянно бороться, признают собеседники РБК-Украина в украинской власти, имея в виду не только Великобританию, но и другие страны Запада. Уже упомянутый нарратив – решить внутриевропейские проблемы можно в первую очередь за счет помощи Украине – стоило бы дополнять более эмоциональными аргументами.

Сумма противоречий

Ситуация в США в этом плане может вызывать несколько большие опасения. По крайней мере, тема о том, что помощь Украине после выборов в Конгресс может оказаться под ударом, уже давно анализируется в западных медиа.

Под нее подвоятся конкретные математические и рейтинговые выкладки. Еще несколько недель назад наиболее реалистичным выглядел сценарий, при котором Демократическая партия оставит за собой большинство в Сенате, а вот Палата представителей уйдет к республиканцам. Такой вариант очень реален и сейчас, но в последнее время рейтинговые тренды складываются не пользу партии Джо Байдена.

Авторитетное издание FiveThirtyEight, на основе специальной математической модели, прогнозирует победу республиканцев в Палате представителей с вероятностью в 82%. В Сенате конкуренты идут нога в ногу: демократы имеют 51% шансов отстоять свое большинство, с вероятностью в 49% победа отойдет республиканцам.

Таким образом, есть немалые шансы, что следующий Конгресс окажется "красным" (традиционный цвет республиканцев) и, соответственно, в оппозиции к президенту. В теории усиление Республиканской партии, напротив, должно было бы пойти украинцам на руку – как минимум со временем президента Рональда Рейгана было принято считать, что республиканцы занимают более "ястребиную" по отношению к Москве позицию.

И последователи такого подхода до сих пор, безусловно, имеют среди республиканцев огромный вес. Но значительную популярность имеет и другое крыло, которые ориентируется на Дональда Трампа. Достаточно сказать, что из 189 кандидатов, которых Трамп поддержал на республиканских праймериз в различные органы власти, 180 человек стали реальными кандидатами.

При этом Трамп и его единомышленники открыто критикуют курс Белого дома на оказание помощи Украине, придерживаясь изоляционистских взглядов: Украина находится далеко, а американской власти стоит думать прежде всего о проблемах собственных граждан и тратить свои деньги на них, а не на украинцев. По разным подсчетам, от четверти до трети будущей фракции республиканцев в Палате представителей как раз и будут составлять адепты таких подходов.

Экс-президент США Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Немало обычных республиканцев находятся под влиянием различных популистских идей в отношении Украины – которые распространяет не только Трамп, но и, например, телеведущий-трампист Такер Карлсон. Его политическое шоу считается самым популярным на американском телевидении (плюс Youtube и прочие соцсети).

Своей многомиллионной аудитории Карлсон методично вбивает месседжи не только о том, что поддерживать Украину бессмысленно и даже опасно, а с Россией ссориться незачем – но и повторяет самые оголтелые выдумки российской пропаганды, например, о "сети американских биолабораторий в Украине, которые производят биооружие".

Более респектабельная республиканская публика также неоднократно за последние месяцы выступала с опасными для Украины месседжами. К примеру, лидер республиканцев в Палате представителей (и вероятный будущий спикер этой палаты) Кевин Маккарти заявил, что Украине не надо "выписывать чек с открытой суммой", апеллируя к "сидящим в рецессии" обычным американцам.

Очень много говорится и о необходимости "надлежащего контроля" за выделяемыми Украине деньгами, при этом республиканцы часто играют на том, что рядовые американцы могут быть не в курсе, как именно выделяется и расходуется такого рода международная военная помощь.

Многомиллиардные пакеты помощи, за которые регулярно голосует Конгресс, не превращаются немедленно в вооружения, мигом доставляемые на украинскую передовую. К примеру, майский пакет помощи в 40 миллиардов долларов будет окончательно израсходован лишь к 2031 году. Но об этих подробностях, конечно, знают далеко не все.

Стоит отметить, что и в лагере Демократической партии абсолютного единения в отношении Украины нет. Недавно группа из тридцати левых демократов, так называемых "прогрессивистов", отправила Байдену письмо с призывами к "прямой дипломатии" с Россией, пусть и обставив это напоминаниями о том, что российская агрессия совершенно нелегитимна, а Украину стоит поддерживать и дальше.

Письмо вызвало большой скандал в демократическом лагере, авторы его оперативно отозвали, сославшись на техническую ошибку – якобы оно было составлено еще несколько месяцев назад и было обнародовано случайно, еще и в такой неподходящий момент. В любом случае, эта история показала, что и в лагере однопартийцев Байдена не все гладко.

Некоторые демократы публично оспаривают даже принцип "не принимать никаких решений по Украине без Украины", который постоянно звучит от представителей Госдепа и Белого дома. По мнению критиков, такой подход приводит к тому, что американское руководство снимает с себя ответственность и передает внешнюю политику Вашингтона под контроль других стран (в данном случае, Украины).

Таким образом, риски того, что уже в следующем году поддержка Украины не будет идти так сравнительно гладко, как сейчас, присутствуют. И дело не только во влиянии трампистов и левых демократов.

То, что в украинских соцсетях называют отсутствием у Запада политической воли для принятия резких, но нужных решений – например, предоставить Украине новый класс передовых вооружений (авиацию, танки, дальнобойные ракеты и т.д.), в глубине может иметь причиной до сих пор остающийся страх перед мощью Москвы. Даже несмотря на то, что за эти восемь с лишним месяцев большой войны РФ показала себя на поле реальных боевых действий откровенно убого.

"Консенсус о победе Украины на политическом уровне все еще не сформирован. Постепенно формируется большинство, которому импонирует идея, что Украине нужно предоставить все необходимое для победы, а не просто для сдерживания врага, но проблема в том, что решение принимает как раз меньшинство, мыслящее в других категориях. Даем, смотрим на реакцию Путина и тогда решаем, что делать дальше. И если попытаться кратко сформулировать подход в этом лагере, так его можно сформулировать так: "чтобы Украина не очень выиграла, а Россия не очень проиграла", – говорится в исследовании директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук, по итогам общения с американскими политиками и экспертами.

При этом, как отметил в разговоре с РБК-Украина первый замдиректора "Новой Европы" Сергей Солодкий, несмотря на все околовыборные пертурбации, национальный интерес США остается неизменным – и в него точно не входят уступки в пользу России.

Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США (фото: Getty Images)

"Политики о многом могут говорить в ходе кампании, но по-другому могут себя вести, попав в кабинеты. Вспомним Трампа, которого так сильно ждали в Москве, уже заранее открывали шампанское – а так получилось, что вроде бы пророссийский Трамп предоставил Украине ту поддержку, на которую не решился вроде бы "не пророссийский" Обама", – сказал изданию Солодкий.

По словам эксперта, аналогичная ситуация в целом складывается и в Европе. С 2014 года и до сих пор в ключевых европейских странах многократно проходили выборы, менялись президенты и премьеры – а политика в отношений РФ, в разрезе снакций, если и менялась, то в худшую для Москвы сторону.

Тем не менее, как минимум в США проукраинские силы хотят подстраховаться. По информации телеканала NBC, нынешний Конгресс на своей последней сессии может принять решение о выделении нового пакета помощи, сразу в 50 миллиардов долларов. И этой суммы Украине, по идее, должно хватить надолго, независимо от будущих политических раскладов (всего с 24 февраля США выделили 65 миллиардов). К тому же всегда остается опция с ленд-лизом, решения по которому можно принимать без участия Конгресса – но в Вашингтоне пока хотят обходиться текущим форматом безвозмездной помощи.

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Как показывают все соцопросы, подавляющее большинство украинцев готовы бороться до победы и не идти ни какие уступки агрессорам, такую же позицию занимает и власть. Российское руководство также явно демонстрирует готовность идти до конца, а население РФ давно не является субъектом, на мнение которого обращают внимание (тем более, и среди обычных россиян популярен подход о "священной войне до последнего патрона").

Другое дело – страны Запада с их привычкой – абсолютно нормальной – к комфортной и предсказуемой жизни. И необходимость идти на какие-то уступки многих раздражает, пусть они и выражаются в небольшом росте цен. Например, рейтинги демократов в США во многом коррелируют с ценами на бензин: выше цена на заправках – Байден менее популярен и наоборот.

Запас терпения на Западе наверняка не бесконечен, пусть даже их "жертвы" для украинцев выглядят смехотворными: повышение цены на дизель нельзя сравнивать с убитыми украинскими детьми и разрушенными городами.

Для западных политиков-сторонников Украины будет важно прямо доносить эту мысль, как регулярно делает, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Таких голосов должно быть больше. Потому что ощущение "моральной правоты" для рядовых жителей стран развитой демократии также очень важно. И украинцам надо постоянно напоминать, кто здесь жертва, а кто агрессор, и не давать повод поставить себя с россиянами на одну полку (например, с уважением относиться к международным конвенциям).

Не менее важно ощущение того, что твоя страна находится на стороне победителей. В частном случае американцев это особенно важно после фактического поражения в Афганистане. А в Украине, к тому же, американские солдаты непосредственно вообще не воюют. Но сопричастность к новым успехами ВСУ на поле боя, масштабным и успешным контрнаступлениям – тот фактор, который поможет сохранить международную подержку.