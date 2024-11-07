Байден выступит с обращением к нации после поражения Харрис

Напомним, что в среду Байден провел телефонный разговор с Трампом, в котором поздравил его с победой и пригласил в Белый дом. Республиканец, в свою очередь, согласился и встреча состоится уже в ближайшее время. Стороны обсудят передачу власти.

Кроме того, президент США впервые прокомментировал поражение Харрис. По его словам, она вступила в предвыборную гонку при чрезвычайных обстоятельствах.

Также мы писали, что 6 числа Харис впервые обратилась к сторонникам после поражения на выборах. Вице-президент признала результаты и пообещала мирную передачу власти.

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