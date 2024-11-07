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Байден выступит с обращением к нации после поражения Харрис

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг, 7 ноября, президент США Джо Байден выступит с обращением к нации. Это будет его первое выступление после поражения на выборах вице-президента Камалы Харрис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press и CNN.

"Байден выступит с обращением к нации из Розового сада в четверг в 11:00 по восточному времени (в 18:00 по киевскому - ред.)", - пишет CNN.

AP подчеркнуло, что это будет первое появление Байдена перед камерами после решающей победы республиканца Дональда Трампа над Камалой Харрис.

Напомним, что в среду Байден провел телефонный разговор с Трампом, в котором поздравил его с победой и пригласил в Белый дом. Республиканец, в свою очередь, согласился и встреча состоится уже в ближайшее время. Стороны обсудят передачу власти.

Кроме того, президент США впервые прокомментировал поражение Харрис. По его словам, она вступила в предвыборную гонку при чрезвычайных обстоятельствах.

Также мы писали, что 6 числа Харис впервые обратилась к сторонникам после поражения на выборах. Вице-президент признала результаты и пообещала мирную передачу власти.

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Джозеф БайденДональд ТрампКамала ХаррисВыборы в США