Разумная инвестиция. Байден анонсировал пакет помощи Украине и Израилю
Соединенны Штаты должны выделить стредства для поддержки Украины и Израиля - это инвестиция, которая принесет дивиденды следующим поколениям американцев.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Мы должны выделить финансовые средства для поддержки наших партнеров, включая Израиль и Украину. Это умная инвестиция, которая принесет дивиденды следующим поколениям американцев", - заявил Байден.
По его словам, пакет помощи, который будет направлен в Конгресс, безпрецендентен по своему значению для израильской безопасности.
"Я попрошу Конгресс продолжать направлять оружие Украине, чтобы Украина могла остановить жестокость Путина", - добавил он.
Сколько средств может получить Украина
По данным источников Reuters, президент США запросит у Конгресса 60 млрд долларов помощи для Украины и 14 млрд долларов - для Израиля. Запрос также будет включать 10 млрд долларов на гуманитарную помощь, 14 млрд долларов на охрану границ США и 7 - на пддержку Индо-Тихоокеанского региона.
Сообщается, что половина из 60 млрд долларов, которые Байден запрашивает для Украины, пойдет на замену и модернизацию запасов оружия в США.
Что предшествовало
Напомним, несколько дней назад Bloomberg сообщило, что Байден обратиться к Конгрессу с запросом, который включает помощь Украине и Израилю.
Позже стало известно, что президент Соединенных Штатов, вероятно, запросит у Конгресса 100 млрд долларов для помощи Украине и Израилю уже 20 октября по американскому времени.
Отмечается, что в Конгрессе уже нашлись противники такой инициативы. В частности, девять сенаторов-республиканцев направили письмо лидерам в Сенате, в котором призвали выносить на голосование любую помощь Украине и Израилю отдельно.
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