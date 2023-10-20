Хотят уничтожить демократию: Байден сравнил Путина и ХАМАС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

Президент США Джо Байден осудил действия ХАМАС и российского диктатора Владимира Путина в своем обращении, заявив, что есть общие мотивы при нападении на Израиль и вторжения в Украину.

"ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но у них есть общее: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию, полностью уничтожить ее", - сказал Байден.

Президент США уточнил, что конфликты могут казаться далекими и незначительными для Америки. Но обеспечение успеха Израиля и Украины жизненно важно для национальной безопасности Америки.

"История научила нас тому, что, когда террористы не платят цену за свой террор, когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают еще больший хаос, смерть и разрушения", - заявил Байден.

Байден сказал, что если США не помогут "остановить аппетит Путина к власти и контролю в Украине", он перейдет к другим вторжениям, к примеру, в Польше или странах Балтии.

Говоря об Израиле, президент США заметил, что поддержка страны - это часть цели США "построить лучшее будущее для Ближнего Востока". Привлекая ХАМАС к ответственности за террористические атаки, Байден говорит, что США могут помочь предотвратить разрастание конфликтов в регионе в будущем.

"Американские союзы - это то, что обеспечивает безопасность нас, Америки. Американские ценности - это то, что делает нас партнером, с которым другие страны хотят работать. Подвергать все это риску, если мы уйдем из Украины, если мы повернемся спиной к Израилю - это просто не стоит того ", - сказал Байден.

Напомним, несколько дней назад Bloomberg сообщило, что Байден обратиться к Конгрессу с запросом, который включает помощь Украине и Израилю.

Позже стало известно, что президент Соединенных Штатов, вероятно, запросит у Конгресса 100 млрд долларов для помощи Украине и Израилю уже 20 октября по американскому времени.

Отмечается, что в Конгрессе уже нашлись противники такой инициативы. В частности, девять сенаторов-республиканцев направили письмо лидерам в Сенате, в котором призвали выносить на голосование любую помощь Украине и Израилю отдельно.