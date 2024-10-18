Байден сделал заявление о войне в Украине: нас ждет очень тяжелая зима

Американский президент сделал соответствующее заявление в пятницу, 18 октября, во время прощального визита в Германию.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО должны "обеспечивать нашу поддержку... пока Украина не достигнет справедливого и устойчивого мира".

Также Байден осудил российского диктатора Владимира Путина за "жестокое нападение на Украину". По словам президента США, НАТО остается сильным и более объединенным, чем когда-либо.

"Нас ждет очень тяжелая зима. Мы не можем опускать руки", - добавил Байден.