RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Байден сделал заявление о войне в Украине: нас ждет очень тяжелая зима

Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден предупредил, что Украину и партнеров ждет тяжелая зима. Он призвал союзников продолжать поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена в Берлине.

Американский президент сделал соответствующее заявление в пятницу, 18 октября, во время прощального визита в Германию.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО должны "обеспечивать нашу поддержку... пока Украина не достигнет справедливого и устойчивого мира".

Также Байден осудил российского диктатора Владимира Путина за "жестокое нападение на Украину". По словам президента США, НАТО остается сильным и более объединенным, чем когда-либо.

"Нас ждет очень тяжелая зима. Мы не можем опускать руки", - добавил Байден.

Визит Байдена в Германию

Напомним, что это последний визит Джо Байдена на посту президента США в Европу. В ноябре в США пройдут президентские выборы.

Байден должен был приехать в Германию на прошлой неделе с первым за 40 лет трехдневным визитом. Также он должен возглавить заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" на авиабазе в Германии. Поездка была отменена из-за мощного урагана в США.

Вечером 17 октября Байден прилетел в Берлин, его визит продлится день. В Берлине он встретится с лидерами Германии, Франции и Великобритании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиВойна в УкраинеНАТО