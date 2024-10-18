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Байден зробив заяву про війну в Україні: нас чекає дуже важка зима

Фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Джо Байден попередив, що на Україну та партнерів чекає важка зима. Він закликав союзників продовжувати підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена у Берліні.

Американський президент зробив відповідну заяву у п’ятницю, 18 жовтня, під час прощального візиту до Німеччини.

Він наголосив, що союзники по НАТО повинні "забезпечувати нашу підтримку... доки Україна не досягне справедливого та стійкого миру".

Також Байден засудив російського диктатора Володимира Путіна за "жорстокий напад на Україну". За словами президента США, НАТО залишається сильним і більш об'єднаним, ніж будь-коли.

"Нас чекає дуже важка зима. Ми не можемо опускати руки", - додав Байден.

Візит Байдена до Німеччини

Нагадаємо, що це останній візит Джо Байдена на посту президента США до Європи. У листопаді у США відбудуться президентські вибори.

Байден повинен був приїхати до Німеччини минуло тижня з першим за 40 років триденним візитом. Також він мав очолити засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" на авіабазі у Німеччині. Поїздку скасували через потужний ураган у США.

Ввечері 17 жовтня Байден прилетів до Берліну, його візит триватиме день. У Берліні він зустрінеться з лідерами Німеччини, Франції та Великобританії.

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