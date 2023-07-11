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Байден сделал заявление о пути Украины в НАТО

Новина українською →
Вторник 11 июля 2023 13:41
Байден сделал заявление о пути Украины в НАТО Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Страны-члены НАТО согласовали формулировку по интеграции Украины в Североатлантический Альянс.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время брифинга.

"Это очень важный, критический момент для Украины и вопроса НАТО, к которому вы продолжаете стремиться. Никто не знает ситуацию, с которой вы столкнулись, лучше, чем вы. Это также важный момент для Финляндии и Швеции, их вступление в НАТО последовательно. Ваше лидерство (Байден обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, - ред.) действительно имеет значение. Мы согласовали формулировки, которые вы предложили, которые имеют отношение к присоединению Украины к НАТО", - заявил президент США.

Как отметил Байден, российский диктатор Владимир Путин пытается сломить Североатлантический Альянс, однако ему не удастся этого сделать.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Сегодня, 11 июля, в Вильнюсе начался двухдневный саммит Североатлантического союза. Украина рассчитывает получить сигнал от стран-членов НАТО о том, что после завершения войны с Россией, она станет следующим членом Альянса.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, союзники по НАТО достигли консенсуса относительно устранения плана действий по интеграции Украины.

По словам генерального секретаря НАТО сегодня также будет обнародован текст коммюнике Североатлантического Альянса по Украине.

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