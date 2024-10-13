Байден снова собрался в Германию, - Spiegel

По данным издания, планирование визита высокого уровня в Берлин уже идет за кулисами федерального правительства и органов безопасности Германии. В текущем календаре официальные встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом запланированы на пятницу, 18 октября.

"Берлинский визит Байдена является своеобразным прощальным визитом президента перед предстоящими выборами в начале ноября. Сначала планировалось как официальный государственный визит с официальным пиром и другими почетными мерами, а сейчас программу значительно сократили", - пишет Spiegel.

Тем не менее, по-прежнему планируется, что Байден будет награжден Штайнмайером специальной степенью Большого креста Федерального ордена заслуг за заслуги в немецко-американской дружбе.