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Байден снова собрался в Германию, - Spiegel

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент США Джо Байден хочет наверстать свой визит в Германию на следующей неделе. Запланированная ранее поездка в Берлин была отменена из-за урагана "Милтон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По данным издания, планирование визита высокого уровня в Берлин уже идет за кулисами федерального правительства и органов безопасности Германии. В текущем календаре официальные встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом запланированы на пятницу, 18 октября.

"Берлинский визит Байдена является своеобразным прощальным визитом президента перед предстоящими выборами в начале ноября. Сначала планировалось как официальный государственный визит с официальным пиром и другими почетными мерами, а сейчас программу значительно сократили", - пишет Spiegel.

Тем не менее, по-прежнему планируется, что Байден будет награжден Штайнмайером специальной степенью Большого креста Федерального ордена заслуг за заслуги в немецко-американской дружбе.

Визит Байдена в Берлин

Президент США Джо Байден планировал приехать в Германию на несколько дней. Однако на прошлой неделе визит был отменен из-за урагана "Милтон".

Однако запланированный сейчас короткий визит, скорее всего, будет посвящен тем же политическим темам, в первую очередь, дальнейшим действиям западных сторонников Украины и войне на Ближнем Востоке.

Напомним, в Германии 12 октября должна была состояться встреча в формате "Рамштайн" с участием президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского и многих других мировых лидеров. Однако Байден отложил поездку в Германию из-за необходимости готовиться к разрушительному урагану в США.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденОлаф Шольц