Байден знову зібрався у Німеччину, - Spiegel

Візит Байдена до Берліну

Байден планував приїхати до Німеччини на кілька днів. Однак минулого тижня візит був скасований через ураган "Мілтон".

Однак запланований зараз короткий візит, швидше за все, буде присвячений тим же політичним темам, насамперед подальшим діям західних прихильників України та війні на Близькому Сході.

Нагадаємо, у Німеччині 12 жовтня мала відбутися зустріч у форматі "Рамштайн" за участі президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського і багатьох інших світових лідерів. Однак Байден відклав поїздку до Німеччини через необхідність готуватися до руйнівного урагану в США.

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