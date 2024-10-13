Байден знову зібрався у Німеччину, - Spiegel

Президент США Джо Байден хоче надолужити свій візит до Німеччини наступного тижня. Запланована раніше поїздка до Берліна була скасована через ураган "Мілтон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Франком-Вальтером Штайнмаєром
"Берлінський візит Байдена є своєрідним прощальним візитом президента перед майбутніми виборами на початку листопада. Спочатку планувалась як офіційний державний візит з офіційним бенкетом та іншими почесними заходами, а зараз програму значно скоротили", - пише Spiegel.
Тим не менш, як і раніше планується, що Байден буде нагороджений Штайнмаєром спеціальним ступенем Великого хреста Федерального ордена заслуг за заслуги в німецько-американській дружбі.
Байден планував приїхати до Німеччини на кілька днів. Однак минулого тижня візит був скасований через ураган "Мілтон".
Однак запланований зараз короткий візит, швидше за все, буде присвячений тим же політичним темам, насамперед подальшим діям західних прихильників України та війні на Близькому Сході.
Нагадаємо, у Німеччині 12 жовтня мала відбутися зустріч у форматі "Рамштайн" за участі президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського і багатьох інших світових лідерів. Однак Байден відклав поїздку до Німеччини через необхідність готуватися до руйнівного урагану в США.
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