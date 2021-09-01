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Байден и Зеленский обсудят устранение последствий "Северного потока-2", - Белый дом

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Среда 01 сентября 2021 12:23
Байден и Зеленский обсудят устранение последствий "Северного потока-2", - Белый дом Фото: президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе встречи 1 сентября обсудят ряд вопросов, которые касаются энергетики. Среди них - дальнейшее устранение последствий российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома накануне встречи.

В Администрации Байдена анонсируют, что президенты объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплению энергетической безопасности Украины, в том числе о запуске обновленного Стратегического диалога по энергетике и климату, который будет возглавлять Министерство энергетики.

"Целью этого диалога является привлечение инвестиций в энергетическую безопасность за счет реформ, сокращение выбросов парниковых газов, рассмотрение других инициатив по изменению климата и дальнейшее устранение последствий "Северного потока - 2"", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявлял, что "хотел бы договориться о конкретных вещах и гарантии со стороны США" в вопросе "Северного потока-2".

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