Байден одержал важную предвыборную победу над Трампом: о чем идет речь

Согласно заявлению избирательного штаба действующего главы Белого дома, он и его партия закончили март со 192 млн долларов наличности в кассе, что является самой большой суммой, собранной демократами на данный момент. Это более чем вдвое больше, чем 93,1 млн долларов, о которых Трамп и Республиканская партия заявляли в конце марта.

Байден получил самую большую на сегодняшний день сумму от мелких доноров, побив установленные в каждом из предыдущих четырех месяцев рекорды. Кампания удвоила размер своего списка рассылки и увидела вдвое больше взаимодействия с теми, кто получает ее электронные письма и текстовые сообщения.

Кроме того, присоединились доноры с "глубокими карманами". Так, в марте на одном из мероприятий в Нью-Йорке, при участии Байдена и экс-президентов Билла Клинтона и Барака Обамы, было собрано 26 млн долларов.

С момента выдвижения своей кандидатуры на переизбрание в апреле 2023 года, Байден собрал более 422 млн долларов. Как действующий президент, имевший лишь номинальную оппозицию на праймериз, он смог накопить деньги для всеобщих выборов. Тем временем Дональд Трамп соревновался в течение дорогостоящего сезона праймериз, отбиваясь от соперников, среди которых губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший посол США в ООН Никки Хейли.

В марте 704 тыс. доноров сделали 864 тыс. взносов, а самая большая дневная сумма, собранная Байденом, составила 10 млн долларов после его речи "О положении страны". Конкурс на участие в мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке принес от простых жертвователей 9,5 млн долларов.

"Деньги, которые мы собираем, являются историческими, и они пойдут на критически важную работу по построению победной кампании", - заявила менеджер кампании Джули Чавес Родригес, указывая на офисы кампании по всей стране, расширение штата в штатах, где состоятся выборы, а также на программу платных средств массовой информации.

Байден надеется воспользоваться юридическими проблемами Трампа, которые включают четыре уголовных обвинения, "съевших" часть его "боевого запаса", пишет Bloomberg.

В субботнем сообщении о сборе средств, кампания Байдена рекламировала его привлечение мелких доноров, - характерную черту сбора средств для Трампа в прошлом, - и заявила, что его оппонент находится во Флориде, "собирая чеки от нескольких миллиардеров, которые хотят снизить налоги".

В то же время Трамп, который только в середине марта начал сбор средств для Национального комитета Республиканской партии, собрал 65,6 млн долларов, но настроен собрать еще больше.

Организованное миллиардером Джоном Полсоном в субботу, 6 апреля, мероприятие в Палм-Бич, на котором присутствовали спонсоры, выписывавшие шестизначные чеки, принесло Трампу 50,5 млн долларов. До того, как он получил номинацию и начал собирать деньги для Республиканского комитета и партий штатов, Трамп мог принять лишь 3300 долларов от частных лиц на свою кампанию. Теперь он может получить 814 600 тыс. долларов от одного донора.