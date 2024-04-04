Трампа заставили подать финансовый отчет, чтобы избежать ареста имущества

Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил поданные Дональдом Трампом документы о залоге на сумму 175 млн долларов по делу о гражданском мошенничестве из-за отсутствия текущего финансового отчета политика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

"Суд вернул перечисленные ниже документы по следующим причинам: Пожалуйста, добавьте текущий финансовый отчет и доверенность. Кроме того, пожалуйста, укажите имя уполномоченного представителя под строкой для подписи на странице "Предприятие". Пожалуйста, воспользуйтесь ссылкой "Загрузить документ" для Doc. 1707, чтобы повторно подать исправленную заявку. Спасибо и хорошего вам дня", - отмечается в сообщении суда.

В электронной системе подачи документов суда отмечается, что "облигация/обязательство" Трампа было "возвращено на исправление".

Дело о гражданском мошенничестве Трампа

В феврале судья Верховного суда штата Нью-Йорк Артур Энгорон вынес решение против Трампа, двух его старших сыновей, - Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа, - а также других лиц, связанных с Trump Organization. По иску генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс их обвинили в завышении состояния бывшего президента и стоимости его имущества для получения лучших условий кредитования и страхования.

В частности, Трамп завышал стоимость недвижимости, в частности своего имения Мар-а-Лаго во Флориде, пентхауса в манхэттенском небоскребе "Трамп-тауэр", а также различных офисных зданий и полей для гольфа.

Судебный процесс по делу сосредоточился на том, сколько политик должен уплатить штрафных санкций. 24 февраля судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон официально обязал Трампа выплатить 454,2 млн долларов после того, как его признали виновным в манипулировании собственным капиталом. Крайний срок для вынесения решения был установлен на 25 марта. Адвокаты политика заявили о невозможности уплатить такую сумму.

Трамп подал апелляцию на это решение. 25 марта апелляционный суд приостановил решение Верховного суда штата Нью-Йорк и обязал политика внести в течение 10 дней залог на сумму 175 млн долларов, что гарантировало иммунитет от ареста активов.

В понедельник, 1 апреля, Трамп внес залог в размере 175 млн долларов, гарантируя, что прокурор Джеймс не арестует ни одного из его активов или банковских счетов во время апелляции.

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