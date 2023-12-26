Байден заявил, что президенты США не могут иметь иммунитет от судебного преследования
Президент США Джо Байден сказал, что не может придумать никаких причин, почему лидеры государства должны получить абсолютный иммунитет от судебного преследования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
На вопрос журналиста перед отъездом из Белого дома в Кэмп-Дэвид Байден заявил, что президенты могут быть привлечены к уголовной ответственности, несмотря на заявления бывшего лидера США Дональда Трампа, против которого выдвинуто 91 обвинение.
Следует отметить, что Верховный суд Соединенных Штатов в пятницу отказался ускорить решение по делу об иммунитете Трампа. Это помешало усилиям федеральных прокуроров начать судебный процесс над экспрезидентом по обвинениям, связанным с его попытками отменить результаты выборов 2020 года.
Дональд Трамп утверждает, что он действовал в рамках своих служебных обязанностей во время беспорядков 6 января 2021, во время которых его сторонники жестоко ворвались в Капитолий США, пытаясь помешать законодателям подтвердить победу Байдена.
Теперь низший федеральный апелляционный суд рассмотрит иск о неприкосновенности, то есть судебное разбирательство может перейти к существу позже.
Дела против Трампа
Напомним, против Дональда Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.
Однако экспрезидент активно участвует в предвыборной кампании и собирается снова баллотироваться в президенты США в 2024 году.
Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз республиканской партии. Это может повлиять на его президентскую кампанию.
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