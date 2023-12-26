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Байден заявил, что президенты США не могут иметь иммунитет от судебного преследования

США, Вторник 26 декабря 2023 03:32
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Байден заявил, что президенты США не могут иметь иммунитет от судебного преследования Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден сказал, что не может придумать никаких причин, почему лидеры государства должны получить абсолютный иммунитет от судебного преследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На вопрос журналиста перед отъездом из Белого дома в Кэмп-Дэвид Байден заявил, что президенты могут быть привлечены к уголовной ответственности, несмотря на заявления бывшего лидера США Дональда Трампа, против которого выдвинуто 91 обвинение.

Следует отметить, что Верховный суд Соединенных Штатов в пятницу отказался ускорить решение по делу об иммунитете Трампа. Это помешало усилиям федеральных прокуроров начать судебный процесс над экспрезидентом по обвинениям, связанным с его попытками отменить результаты выборов 2020 года.

Дональд Трамп утверждает, что он действовал в рамках своих служебных обязанностей во время беспорядков 6 января 2021, во время которых его сторонники жестоко ворвались в Капитолий США, пытаясь помешать законодателям подтвердить победу Байдена.

Теперь низший федеральный апелляционный суд рассмотрит иск о неприкосновенности, то есть судебное разбирательство может перейти к существу позже.

Дела против Трампа

Напомним, против Дональда Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

Однако экспрезидент активно участвует в предвыборной кампании и собирается снова баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз республиканской партии. Это может повлиять на его президентскую кампанию.

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