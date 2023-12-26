Байден заявив, що президенти США не можуть мати імунітет від судового переслідування

Президент США Джо Байден сказав, що не може придумати жодної причини, чому лідери держави повинні отримати абсолютний імунітет від судового переслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

На запитання журналіста перед від’їздом з Білого дому до Кемп-Девіда Байден заявив, що президенти можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, попри заяви колишнього лідера США Дональда Трампа, проти якого висунуто 91 звинувачення.

Варто зазначити, що Верховний суд Сполучених Штатів у п'ятницю відмовився прискорити рішення у справі про імунітет Трампа. Зазначається, що це перешкодило зусиллям федеральних прокурорів розпочати судовий процес над експрезидентом за звинуваченнями, пов’язаними з його спробами скасувати результати виборів 2020 року.

Дональд Трамп стверджує, що він діяв у межах своїх службових обов’язків під час заворушень 6 січня 2021 року, під час яких його прихильники жорстоко увірвалися в Капітолій США, намагаючись перешкодити законодавцям підтвердити перемогу Байдена.

Тепер нижчий федеральний апеляційний суд розгляне позов про недоторканність, тобто судовий розгляд може перейти до суті пізніше.

Справи проти Трампа

Нагадаємо, проти Дональда Трампа висунуто 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Мова йде про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів та незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Проте експрезидент бере активну участь у передвиборчій кампанії та збирається знову балотуватися в президенти США у 2024 році.

Додамо, що Верховний суд штату Колорадо заборонив Трампу брати участь у праймеріз республіканської партії. Це може повпливати на його президентську кампанію.