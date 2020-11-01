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Байден заявив, що Трамп боїться Путіна

Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відчуває страх перед президентом Росії Володимиром Путіним. Саме страхом пояснюється небажання чинного глави Білого дому обговорювати тему змови РФ і руху "Талібан".

Про це Байден заявив в ході передвиборного мітингу в штаті Мічиган, повідомляє CNN.

На думку Байдена, небажання Трампа обговорювати цю тему робить його "маріонеткою влади Росії".

"За голови американських солдатів, які служать в Афганістані, призначають нагороду, а Трамп занадто наляканий, щоб суперечити йому (Путіну, - ред.). Він розмовляв з ним шість разів і жодного разу не згадав це", - сказав він.

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Нагадаємо, газета The New York Times опублікувала інформацію про те, що військова розвідка Російської Федерації пропонувала талібам винагороду за напади на військових США в Афганістані в період переговорів про перемир'я. При цьому стверджувалося, що розвідка передала цю інформацію Трампу ще на початку березня 2020 року.

Пізніше президент США назвав оприлюднену інформацію "черговим вкиданням".

Також РБК-Україна писало, що Палата представників Конгресу США офіційно викликала держсекретаря Майкла Помпео у зв'язку з інформацією про підкуп Росією талібів для вбивства американських військових в Афганістані.

Адміністрація Трампа почала внутрішнє розслідування щодо витоку розвідданих про можливе співробітництво Росії з радикальним рухом "Талібан".

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Новини України Джозеф БайденДональд Трамп