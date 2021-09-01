У Зеленського оприлюднили порядок денний другого дня візиту в Вашингтон

Став відомий порядок денний другого дня візиту президента України Володимира Зеленського в Вашинтон. Сьогодні, зокрема, відбудеться зустріч з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Зеленського Сергія Никифорова .

На сьогодні у Зеленського заплановані зустріч з представниками американського бізнесу. Серед гостей керівники Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin та інші.

Потім разом з першою леді відвідини Арлінгтонського цвинтаря та Музею Голокосту.

"Приблизно о 14-й за Вашингтоном розпочнеться довгоочікувана зустріч із Джо Байденом. У складі делегацій та віч-на-віч", - повідомив прессекретар.

По тому в Капітолії зустріч із представниками Конгресового українського кокусу.

І насамкінець Зеленський з дружиною візьмуть участь у відкритті Українського дому.