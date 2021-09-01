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Байден буде завіряти Зеленського, що США допоможуть в протистоянні російській окупації, - Bloomberg

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Середа 01 вересня 2021 14:45
Байден буде завіряти Зеленського, що США допоможуть в протистоянні російській окупації, - Bloomberg Фото: президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Президент Джо Байден буде прагнути запевнити президента України Володимира Зеленського в тому, що США віддані протидії російській експансії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами високопоставленого представника адміністрації Байдена, американський президент планує обговорити питання національної безпеки України щодо Росії та способи надання допомоги США.

Вони також обговорять зусилля України по боротьбі з корупцією.

Раніше у Байдена назвали очікування від візиту Зеленського.

РБК-Україна писало, що Зеленський назвав перше питання, з якого сьогодні почне зустріч з Байденом.

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Володимир Зеленський Джозеф Байден
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